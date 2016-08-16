В Украине зафиксировали 4 вспышки чумы свиней в Одесской и Кировоградской областях

Ветеринары 13-15 августа зафиксировали четыре вспышки крайне опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС), две из которых произошли в Кировоградской и две – в Одесской области, в том числе одна на предприятии.

Согласно сообщению пресс-службы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, в Одесской области гибель свиней от АЧС произошла в подсобном хозяйстве в селе Байбузовка Савранского района и в опытном хозяйстве Национальной академии аграрных наук Украины "Жеребковское", которое находится в Ананьевском районе Одесской области.

Кроме того, была подтверждена гибель свиней от АЧС в подсобных хозяйствах в селе Дереевка Онуфриевского района и селе Хмелевое Маловисковского района Кировоградской области.

Во всех случаях диагноз АЧС был установлен по результатам исследования тканей погибших животных. В очагах инфекции специалисты Госпродпотребслужбы проводят необходимую работу для недопущения распространения заболевания.

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Справка УНИАН. По данным из открытых источников, с начала 2016 года, кроме указанных случаев, в Украине зарегистрировано 29 вспышек АЧС, в том числе в Одесской области – 11, в Николаевской – 5, в Сумской и Полтавской – по 3, в Черниговской – 2, в Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой – по одной.

В 2015 году в Украине зафиксировано 40 случаев АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.