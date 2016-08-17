Круглый стол: "Производство и экспорт зерна. Как сохранить позиции Украины на мировом рынке?". Cобытие завершено.
Эксперты, аграрии и представители министерства аграрной политики в пресс-центре УНИАН подводят итоги сезона и перспективы аграрной отрасли.
Во время круглого стола будут подняты и обсуждены вопросы относительно проблем производства и экспорта зерна. Также будет проведена дискуссия и обмен мнениями относительно сохранения позиций Украины на мировом рынке.
Круглый стол проводится в рамках нового проекта УНИАН-АГРО.
Участники круглого стола: заместитель директора департамента земледелия и технической политики в АПК Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Леонид Сухомлин; председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа; президент Украинской Зерновой Ассоциации Владимир Клименко; заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Совета по кооперации Александр Буюкли генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий; председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик; эксперт мировых рынков Владислава Рутицкая;
Модератор - руководитель Департамента экономических новостей УНИАН Юрий Куликов.