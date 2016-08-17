Минагропрод повысил прогноз урожая зерновых в Украине до 63 миллионов тонн

Валовой сбор зерновых в Украине в 2016 году будет в пределах 63 миллионов тонн, что на 1% ниже рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн - и на 5% превышает урожай 2015 года, сообщил в ходе круглого стола в рамках нового проекта УНИАН-АГРО заместитель директора департамента земледелия и технической политики в АПК Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Леонид Сухомлин.

Он отметил, что по итогам уборочной кампании ранних зерновых и зернобобовых культур валовой сбор составил 38 миллионов тонн.

"Общий вал и общий баланс будет сформирован после уборки кукурузы. Мы ожидаем, что эта цифра будет в пределах 26 миллионов тонн. Но в целом валовой сбор зерновых будет в пределах 63 миллионов тонн", - сказал Сухомлин.

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Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал валовой сбор зерновых и зернобобовых в этом году до 61 миллиона тонн. В то же время Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что урожай зерновых в Украине составит 61,3 миллиона тонн.

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн.

По предварительным данным, в 2015-2016 маркетинговом году (июнь 2015 – июль 2016) Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 миллиона тонн, побив рекорд 2014-2015 МГ в размере 34,8 миллиона тонн.