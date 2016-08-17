Ориентация агросектора на производство сырья стало стратегической ошибкой госполитики в Украине - глава Аграрной партии

Об этом сказал глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик в ходе круглого стола в УНИАН, проводимого в рамках проекта УНИАН-АГРО.

По его мнению, ответственной за проведение ошибочной госполитики в аграрной сфере в большей степени является Верховная Рада, которая на основании коалиционного соглашения формирует правительство и определяет основные принципы экономической деятельности государства.

В частности, Скоцик указал, что именно в коалиционном соглашении, утвержденном нынешней Верховной Радой Украины, был прописан пункт о росте агроэкспорта, но не было сказано ничего о необходимости развития переработки.

«Что было написано в коалиционном соглашении? Две стратегические ошибки: нарастить производство зерна до 100 млн тонн и увеличить экспорт в 2,5 раза. Но мир сегодня понимает, что тот, кто играет на сырьевых рынках, остается в проигрышной позиции. Это была стратегическая ошибка. Вместо того, чтобы ставить задачу о переработке продукции в нашей стране, продавать завершенный продукт, осуществлять наполнение бюджета через налоги, мы пошли путем наращивания экспорта», - сказал Скоцик.

Он подчеркнул, что эту ошибку закладывали в 2014 году и закладывают сейчас, когда в Украине прогнозируют новые рекорды по производству зерновых. При этом вопросы налогообложения аграриев или земельной реформы обсуждают лишь в определенных аспектах, которые не несут комплексных решений.

«Мы фактически «положили» агроотрасль за последние два года. Это катастрофа. Что произошло в связи с формированием неправильной политики правительства? Мы потеряли 2,5 млн рабочих мест, 4 млн людей выехали на заработки в другие страны, 500 тыс. малых и средних предприятий закрылись, 400 тыс. людей, которые сегодня зарегистрированы как безработные, это 80% специалисты с высшим образованием, которые еще два года назад работали (по специальности - УНИАН)», - подчеркнул Скоцик.

«Да, мы можем гордиться тем, что мы вторые после США экспортеры зерновых. Мы можем гордиться нашим экспортом. Мы действительно нарастили экспорт зерновых вдвое с 2010 по 2015 год. Но в конечном счете, стратегическая ошибка управления экономикой привела к тому, что мы, имея хорошие урожаи, с каждым днем становимся беднее и беднее. А должны были бы быть одними из самых богатых», - добавил он.

В связи с этим глава Аграрной партии отметил, что многих ошибок в проведении госполитики можно было бы избежать, если бы аграрии были полноценно представлены в парламенте.

"Это нонсенс, когда 41% экономики генерируется отраслью, когда 16,9 млн человек проживает в сельской местности, и вся эта социальная составляющая не представлена в Верховной Раде. Именно поэтому мы планомерно строим политическую силу, но не как инструмент выборов, а как инструмент развития страны", - подчеркнул Скоцик.

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, прогнозный объем сбора зерновых в новом маркетинговом году (2016-2017) может составить порядка 63,5-64,1 млн тонн, при этом объем экспорта может составить 41 млн тонн, что является абсолютным рекордом за все годы независимости Украины.

В завершившемся в июне 2015-2016 маркетинговом году (МГ, июль 2015 – июнь 2016), по окончательным данным, аграрии экспортировали 39 млн тонн зерновых, что на 12% больше рекордного показателя 2014-2015 МГ в 34,8 млн тонн.

Аграрная партия создана в 2006 году. Виталий Скоцик был избран председателем Аграрной партии в сентябре 2014 года.

До этого Скоцик занимал должность заместителя главы Аграрной партии.