Аграрии в сентябре готовы выйти на забастовку из-за нежелания правительства вести с ними диалог - глава Аграрной партии

Украинские аграрии готовы выйти в сентябре на очередную - восьмую по счету - всеукраинскую забастовку из-за нежелания правительства вести диалог с агропроизводителями и учитывать их точку зрения при формировании бюджетной, налоговой и общеэкономической политики страны.

Об этом сказал глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик в ходе круглого стола в УНИАН, проводимого в рамках проекта УНИАН-АГРО.

Скоцик напомнил, что с 30 июня прошлого года аграрии провели уже 7 всеукраинских забастовок, пытаясь привлечь внимание властей к проблемам ключевой отрасли украинской экономики, включающим вопросы налогообложения, сокращения поголовья, сокращения рабочих мест и другим.

"Правительство должно начать слушать людей, которые формируют отрасль номер один. Мы говорим: правительство, садитесь за стол переговоров, - сказал Скоцик. - В сентябре мы должны провести всеукраинское аграрное вече, в ходе которого вновь обратим внимание на недопустимость затягивания диалога с профильными ассоциациями. Если диалог не состоится, не будет учтено мнение ассоциаций при формировании бюджета на 2017 год, аграрное сообщество снова выйдет на 8-ю всеукраинскую забастовку, где будут подняты вопросы налогообложения и рынка земли".

Глава Аграрной партии сообщил, что в отношении налогообложения аграрии наработали ряд законопроектов, которые так и не были должным образом проработаны и обсуждены. Поэтому на текущий момент ключевым требованием аграриев станет возвращение к системе налогообложения, существовавшей до января 2016 года.

Кроме того, он отметил, что рекордные урожаи зерновых в Украине в последние годы обусловлены преимущественно благоприятными погодными условиями, а отнюдь не ресурсами или грамотной аграрной политикой государства. Но ситуацию можно изменить, если правительство, по словам Скоцика, услышит позицию аграриев.

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Как сообщал УНИАН, последние изменения в Налоговый кодекс были приняты в конце декабря прошлого года. Верховная Рада частично отменила налоговую льготу для агропредприятий – спецрежим НДС, которым они пользовались с 1990-х годов и который давал им возможность сохранять весь начисленный НДС на счетах предприятий. Сейчас все аграрии платят в бюджет определенный процент начисленного НДС в зависимости от вида деятельности. По договоренности с Международным валютным фондом эта льгота будет полностью отменена с 2017 года.

Кроме того, депутаты отменили действовавшую ранее норму о невозмещении НДС при экспорте зерновых. Для определения очередности получения компенсаций были созданы два публичных реестра с хронологической системой возмещения НДС.

Аграрная партия создана в 2006 году. Виталий Скоцик был избран председателем Аграрной партии в сентябре 2014 года.

До этого Скоцик занимал должность заместителя главы Аграрной партии и входил в президиум этой политической силы