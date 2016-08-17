Украина экспортировала почти 5 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 16 августа с начала текущего 2016-2017 маркетингового года (июль 2016 – июнь 2017) экспортировали 4,86 миллиона тонн зерновых против 4,72 миллиона тонн на ту же дату прошлого года, сообщил в ходе круглого стола в рамках нового проекта УНИАН-АГРО глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа.

"На 16 августа в общем по зерну объем экспорта составляет 4 миллиона 864 тысяч тонн. В прошлом году на эту дату фитосанитарные процедуры прошли по 4 миллиона 717 тысяч тонн зерновых. То есть, мы видим некоторое увеличение экспорта", - сказал Лапа.

В частности, экспорт пшеницы, по его словам, составил 2,43 миллиона тонн, ячменя - 1,9 миллиона тонн, а кукурузы - 444 тысяч тонн.

Он отметил, что ведомство совместно с Международной финансовой корпорацией работает над улучшением методов борьбы с карантинными организмами на полях, чтобы в итоге украинское зерно удовлетворяло фитосанитарные требования всех государств.

"Я бы сказал, что это мечта, но она не является недостижимой", - отметил Лапа.

Читайте такжеМинсельхоз США снова повысил прогноз урожая зерновых в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия в 2015-2016 МГ Украина экспортировала рекордный объем зерна – 39,4 миллиона тонн, что на 13% больше показателя 2014-2015 МГ.

По прогнозу Украинской зерновой ассоциации, экспорт зерна в этом МГ может составить 41 миллион тонн, а производство – 63,5 миллиона тонн. Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует производство зерна в пределах 63 миллионов тонн.

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн.