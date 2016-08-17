Аграрии ввиду хороших погодных условий планируют увеличить площади под озимыми

Украинские аграрии в связи с хорошими погодными условиями планируют увеличить площади под озимыми под урожай 2017 года на 4% по сравнению с показателем прошлого года – до 7,3 миллиона га, сообщил заместитель директора департамента земледелия и технической политики в АПК Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Леонид Сухомлин в ходе круглого стола в рамках нового проекта УНИАН-АГРО.

"Прогноз посева выше по сравнению с прошлым годом. В прошлом году были сложные климатические условия осеннего периода и аграрии отсеялись не на 100%. Если в прошлом году было посеяно 7 миллионов га озимых на зерно, то в текущем году аграрии прогнозируют 7,3 миллиона га", - сказал Сухомлин.

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Он отметил, что министерство не предвидит в ближайшие годы значительных изменений в структурах посева зерновых в Украине. Они будут занимать около 55% посевных площадей, а основной продовольственной культурой останется пшеница.

Как сообщал УНИАН, высокая температура воздуха и отсутствие влаги в почве в августе-октябре существенно замедлили ход осенней посевной 2015 года. Аграрии планировали отвести под озимые культуры урожая 2016 года 7,4 миллиона га. Минагропрод сообщал, что проблемная посевная привела к прямым убыткам аграриев на 11 миллиардов гривень, при том что стоимость всех осенних полевых работ оценивалась в 80 миллиардов гривень.