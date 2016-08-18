Украинские аграрии начали осеннюю посевную

Аграрии 16 областей Украины приступили к посеву озимых зерновых и масличных под урожай 2017 года, засеяв озимым рапсом 139 тысяч га, или 19% от прогнозной площади посева культуры, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Проводится посев озимого рапса, под урожай 2017 года. В настоящее время посев начат и проводится в 16 регионах, засеяно 139 тысяч га или 19% к прогнозу", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, украинские аграрии в связи с хорошими погодными условиями планируют увеличить площади под озимыми под урожай 2017 года на 4% по сравнению с показателем прошлого года – до 7,3 миллиона га.

В прошлом году сельхозпроизводители планировали отвести под озимые культуры урожая 2016 года 7,4 ммиллиона га, но из-за засухи засеяли приблизительно 7 миллиона га. Минагропрод сообщал, что проблемная посевная привела к прямым убыткам аграриев на 11 миллиардов гривень, при том что стоимость всех осенних полевых работ оценивалась в 80 миллиардов гривень.

По прогнозу аграрного министерства, в этом году аграрии профинансируют из собственных средств 90% расходов на осенние полевые работы, которые в общей сумме составят 89,7 миллиарда гривень.