Украинские аграрии начали сбор поздних зерновых культур

Украинские аграрии практически завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых культур, намолотив 37,9 миллиона тонн зерна с 9,6 миллиона га, и приступили к уборке поздних культур, в частности, гречихи и проса, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, гречиха обмолочена на площади 26 тысяч га (17% от прогноза) в объеме 32 тысяч тонн, а просо собрано с 29 тысяч га (28%) в объеме 57 тысяч тонн. Таким образом на 18 августа украинские аграрии намолотили почти 38 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность по Украине составляет 39,2 ц/га, тогда как годом ранее на ту же дату – 36,1 ц/га.

В пресс-службе не уточнили объем сбора ранних зерновых в разрезе культур. Однако отметили, что самый большой вал зерна собран в Одесской области (3,8 миллиона тонн), а самая высокая урожайность зафиксирована в Винницкой области (55,4 ц/га).

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Как сообщал УНИАН, объем сбора ранних зерновых и зернобобовых к 15 августа составлял 37,8 миллиона тонн, в частности, пшеницы - 26,4 миллиона тонн, ячменя – 9,8 миллиона тонн, ржи – 373 тысяч тонн, овса – 481 тысяч тонн, гороха - 763 тысяч тонн.

По прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине в этом году составит до 63 миллионов тонн. Министерство сельского хозяйства США в августе повысило прогноз сбора урожая в Украине в 2016-2017 маркетинговом году (июль 2016 – июнь 2017) до 64,1 миллиона тонн (на 4,5% больше июльского прогноза).

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн.