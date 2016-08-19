Минфин выступает за повышение минимальных цен на алкоголь
Соответствующий проект постановления будет обнародован на сайте ведомства для публичного обсуждения.
Министерство финансов Украины предложило повысить минимальную цену на алкоголь, разместив соответствующий проект постановления на своем сайте для публичного обсуждения.
Ранее, 12 августа, с таким предложением выступило Министерство экономического развития и торговли, которое предложило повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 24%, коньяк (бренди) - на 24,9-30,7%, вина - на 22-55,7%.
Читайте такжеКабмин одобрил концепцию внедрения электронной акцизной маркиКак отмечается на сайте Минфина, он предложил определять размер минимальных цен на среднем уровне, который сегодня сложился на рынке легальных производителей и предприятиях как оптовой, так и розничной торговли.
По оценкам министерства, действующие на сегодня цены не соответствуют реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков, поскольку выросла как цена спирта, так и размер акцизного налога, что и обусловливает необходимость пересмотра минимальной цены на алкоголь.
Минфин также полагает, что повышение цен поможет существенно снизить рентабельность «теневых» производителей алкогольной продукции низкого качества, и украинские граждане будут покупать более качественный алкоголь.
Справка УНИАН. Минимальные оптовые и розничные цены на алкоголь были установлены в 2008 году. Эксперты утверждают, что такое ценовое регулирование помогает избежать распространения некачественной продукции на рынке. В ассоциации «Укрводка» неоднократно отмечали необходимость повысить минимальные розничные цены, поскольку они не соответствуют нынешнему уровню затрат на производство качественного алкоголя.
Действующая минимальная розничная цена на бутылку водки 0,5 л составляет 54,9 грн, вина в стеклянной таре объемом 0,7 л – 27 грн.