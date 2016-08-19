Минфин выступает за повышение минимальных цен на алкоголь

Министерство финансов Украины предложило повысить минимальную цену на алкоголь, разместив соответствующий проект постановления на своем сайте для публичного обсуждения.

Ранее, 12 августа, с таким предложением выступило Министерство экономического развития и торговли, которое предложило повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 24%, коньяк (бренди) - на 24,9-30,7%, вина - на 22-55,7%.

Читайте такжеКабмин одобрил концепцию внедрения электронной акцизной маркиКак отмечается на сайте Минфина, он предложил определять размер минимальных цен на среднем уровне, который сегодня сложился на рынке легальных производителей и предприятиях как оптовой, так и розничной торговли.

По оценкам министерства, действующие на сегодня цены не соответствуют реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков, поскольку выросла как цена спирта, так и размер акцизного налога, что и обусловливает необходимость пересмотра минимальной цены на алкоголь.

Минфин также полагает, что повышение цен поможет существенно снизить рентабельность «теневых» производителей алкогольной продукции низкого качества, и украинские граждане будут покупать более качественный алкоголь.

Справка УНИАН. Минимальные оптовые и розничные цены на алкоголь были установлены в 2008 году. Эксперты утверждают, что такое ценовое регулирование помогает избежать распространения некачественной продукции на рынке. В ассоциации «Укрводка» неоднократно отмечали необходимость повысить минимальные розничные цены, поскольку они не соответствуют нынешнему уровню затрат на производство качественного алкоголя.

Действующая минимальная розничная цена на бутылку водки 0,5 л составляет 54,9 грн, вина в стеклянной таре объемом 0,7 л – 27 грн.