Минагропрод хочет подать в Раду законопроект об обороте сельскохозземель в сентябре

Министерство аграрной политики и продовольствия планирует в сентябре завершить подготовку и подать в парламент законопроект об обороте сельскохозяйственных земель, который должен был быть готов еще в марте, сообщил журналистам первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

"В сентябре планируем", - сказал он в ответ на вопрос журналиста.

Отметим, что рабочий вариант законопроекта уже опубликован на сайте Минагропрода. Он предполагает продление запрета на куплю-продажу сельхозземли и внедрение механизма продажи прав ее аренды. Мартынюк отметил, что промедление с внесением законопроекта в Верховную Раду связано с длительным процессом согласования документа во всех ответственных органах власти.

"Никто не тормозит этот процесс", - подчеркнул замминистра.

Читайте такжеГлава Госгеокадастра: В Украине огромные массивы земли никак не оформлены

Как сообщал УНИАН, в Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Собственниками земли являются только физические лица, которые сейчас фактически лишены права ею распоряжаться. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендуемую землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.

Срок действия моратория истекает 1 января 2017 года. Верховная Рада обязала Кабинет министров разработать законопроект об обороте земли сельскохозяйственного назначения до 1 марта 2016 года, который должен решить дальнейшую судьбу моратория.

Эксперты, как и общество, разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземли. В связи с высоким социальным напряжением, которое вызывает этот вопрос, Минагропрод предлагает повременить с запуском рынка земли и ограничиться продажей прав аренды на землю, которые можно будет закладывать в банк для получения кредита.