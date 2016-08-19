Украина ищет замену российским поставщикам удобрений: как альтернатива - Узбекистан, Беларусь, Литва

Министерство аграрной политики и продовольствия ищет альтернативные России страны для поставки удобрений в Украину в связи с завышенными ценами украинского монопольного производителя и российских поставщиков, сообщил УНИАН первый заместитель главы Минагропрода Максим Мартынюк.

"Министерство занимается тем, что ищет другие источники поставок удобрений взамен российским, - сказал Мартынюк. - Удобрения могут поставляться из Узбекистана, Беларуси, Литвы".

Замминистра отметил, что на сегодня почти все фосфорные и калийные удобрения поставляются в Украину из России. Правительство пока не вышло на окончательное решение относительно отмены антидемпинговых пошлин на российскую продукцию.

"Мы имеем две разнонаправленные проблемы. С одной стороны, у нас рынок фактически монополизирован одним производителем, с другой стороны, у нас постоянно растет удельный вес российских удобрений. Если мы посмотрим не на азотные, а на фосфорные и калийные удобрения, то там мы уже практически потеряли отечественное производство, 95% рынка контролируют россияне. Поэтому сейчас решение относительно антидемпинговых пошлин на российские удобрения не принято, и это решение однозначно в процессе своего принятия требует осознанного и комплексного подхода", - сказал Мартынюк.

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Как сообщал УНИАН, аграрии неоднократно поднимали вопрос отмены антидемпинговой пошлины на российские удобрения, которая позволяет внутреннему производителю повышать цены на свою продукцию в связи с недостаточным предложением удобрений из других стран. В то же время некоторые эксперты считают неприемлемым улучшать условия торговли для страны-агрессора.

Украина ввела антидемпинговые пошлины на российские удобрения в 2009 году. По данным консалтингового агентства "ААА", после очередного увеличения этих пошлин в июле 2014 года на внутреннем рынке Украины цены на селитру, карбамид и карбамидно-аммиачную смесь к началу 2015 года синхронно выросли, достигнув в середине марта 2015 года отметки 400 долларов за тонну. При этом мировые цены на тот момент были в диапазоне 239-282 доллара за тонну.