ВТО поддержала ЕС в споре о запрете на ввоз свинины в Россию

Как сообщает DW, арбитражная комиссия обнаружила, что запрет со стороны России не соответствует международным стандартам. По мнению членов комиссии, запрет носит дискриминационный характер и нарушает правила ВТО. Каждая сторона имеет 60 дней для обжалования выводов коллегии.

Как известно, Россия ввела запрет после зафиксированных случаев инфицирования свиней африканской чумой в некоторых странах ЕС, ссылаясь на санитарные и фитосанитарные меры, разрешенные в соответствии с правилами ВТО. В 2013 году ЕС экспортировал свинину в Россию на сумму 1,4 миллиарда евро, что составляло четверть общего объема экспорта свинины из ЕС в то время.

Как передает Русская служба Би-би-си, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что решение арбитров не означает немедленного открытия границ.

"Дальше будут процедурные вещи - апелляции. Года два мы позанимаемся", - сказал Данкверт журналистам.

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"Пара лет пройдет, мы отменим запрет. Через два дня введем, потому что очередной случай АЧС будет. У них каждую неделю случаи АЧС и на домашних свиньях в Польше. Они это скрывают. ЕС поймет, что напрасно не принял жестких мер в отношении АЧС, это будет очень скоро", - заявил глава российского ведомства.

Еврокомиссия назвала решение третейской группы ВТО "серьезным сигналом России и всем членам ВТО в части их обязательств по соблюдению международных стандартов".

Вместе с тем, как отмечает исполнительный орган ЕС, поставки свинины в Россию по-прежнему остаются под запретом из-за российского эмбарго, введенного в ответ на санкции после аннексии Крыма.

Как сообщал УНИАН, ранее ВТО вынесла решение в пользу ЕС в споре о ввозных пошлинах, которые Россия ввела на некоторые сельскохозяйственные и промышленные товары.

Решение, которое было опубликовано на сайте ВТО 12 августа, стало первым подобным решением в отношении России со времен присоединения страны к организации в 2012 году.