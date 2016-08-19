ВТО поддержала ЕС в споре о запрете на ввоз свинины в Россию
Всемирная торговая организация в пятницу, 19 августа, поддержала Европейский Союз в двухлетнем споре по поводу запрета Россией импорта свинины из ЕС.
Как сообщает DW, арбитражная комиссия обнаружила, что запрет со стороны России не соответствует международным стандартам. По мнению членов комиссии, запрет носит дискриминационный характер и нарушает правила ВТО. Каждая сторона имеет 60 дней для обжалования выводов коллегии.
Как известно, Россия ввела запрет после зафиксированных случаев инфицирования свиней африканской чумой в некоторых странах ЕС, ссылаясь на санитарные и фитосанитарные меры, разрешенные в соответствии с правилами ВТО. В 2013 году ЕС экспортировал свинину в Россию на сумму 1,4 миллиарда евро, что составляло четверть общего объема экспорта свинины из ЕС в то время.
Как передает Русская служба Би-би-си, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что решение арбитров не означает немедленного открытия границ.
"Дальше будут процедурные вещи - апелляции. Года два мы позанимаемся", - сказал Данкверт журналистам.
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"Пара лет пройдет, мы отменим запрет. Через два дня введем, потому что очередной случай АЧС будет. У них каждую неделю случаи АЧС и на домашних свиньях в Польше. Они это скрывают. ЕС поймет, что напрасно не принял жестких мер в отношении АЧС, это будет очень скоро", - заявил глава российского ведомства.
Еврокомиссия назвала решение третейской группы ВТО "серьезным сигналом России и всем членам ВТО в части их обязательств по соблюдению международных стандартов".
Вместе с тем, как отмечает исполнительный орган ЕС, поставки свинины в Россию по-прежнему остаются под запретом из-за российского эмбарго, введенного в ответ на санкции после аннексии Крыма.
Как сообщал УНИАН, ранее ВТО вынесла решение в пользу ЕС в споре о ввозных пошлинах, которые Россия ввела на некоторые сельскохозяйственные и промышленные товары.
Решение, которое было опубликовано на сайте ВТО 12 августа, стало первым подобным решением в отношении России со времен присоединения страны к организации в 2012 году.