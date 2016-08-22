Украина полностью обеспечена овощами и фруктами собственного производства - Минагропрод

Украина в 2016 году будет полностью обеспечена картофелем и основными видами овощей и фруктов благодаря урожаю на уровне прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в ответ на запрос УНИАН.

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Урожай овощей в 2016 году, по предварительным данным, составит 8,9 млн тонн, что на 3% меньше прошлогоднего показателя в 9,2 млн тонн. Производство картошки вырастет с прошлогодних 20,8 млн тонн до 20,9 млн тонн. В то же время отмечается, что потребление украинцами овощей составляет 6,7 млн тонн, а картошки - 6,3 млн тонн.

Овощей «борщового набора», по предварительным данным, будет получено: капусты – 1,78 млн тонн (1,7 млн тонн в 2015 году) при фонде потребления 1,7 млн тонн, лука – 0,93 млн тонн (0,96 млн тонн в 2015 году) при фонде потребления 0,7 млн тонн, свеклы столовой – 0,86 млн тонн (0,83 млн тонн в 2015 году) при фонде потребления 0,6 млн тонн.

Также будет собрано моркови столовой – 0,85 млн тонн (0,82 млн тонн в 2015 году) при фонде потребления 0,7 млн тонн, и чеснока – 0,18 млн тонн (0,176 млн тонн в 2015 году) при фонде потребления – 0,12 млн тонн.

Ожидаемое валовое производство плодов и ягод по всем категориям хозяйств в Украине в 2016 году составит около 2,2 млн тонн, в том числе семечковых – 1,45 млн тонн, из которых 1,21 млн тонн яблок, 0,18 млн тонн груш и 0,06 млн айвы.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Украина впервые начала импортировать овощи борщового набора. Эксперты утверждают, что такая необходимость возникла в связи с падением в Украине урожайности самых ходовых овощей на 10-13% в зависимости от культуры, а также площадей под ними – приблизительно на 5%.

Объем импорта овощей борщового набора (картофеля, лука, капусты, моркови и свеклы) в январе-марте текущего года в натуральном выражении вырос почти в 7 раз по сравнению с тем же периодом 2015 года