В Сумской области зафиксировали очередной случай чумы свиней

Ветеринары зафиксировали вспышку крайне опасного вирусного заболевания – африканской чумы свиней (АЧС) в домохозяйстве Сумской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, случай АЧС зафиксирован в селе Нижнее Песчаное Ковпаковского района Сумской области. Диагноз АЧС установлен 22 августа по результатам анализа проб тканей шести погибших свиней.

В местах вспышек ветеринары проводят противоэпизоотические мероприятия для недопущения распространения заболевания.

Как сообщал УНИАН, по данным из открытых источников, кроме указанного случая, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 38 вспышек АЧС, в том числе в Одесской области – 15, в Николаевской – 5, в Сумской и Полтавской, Кировоградской и Ривненской – по 3, в Черниговской – 2, в Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой – по одной.

В 2015 году в Украине зафиксировано 40 случаев АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.