В НАБУ сообщили о возврате 34 миллионов по делу Государственной зерновой корпорации

Национальное антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования дела о растрате 50 млн грн средств Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) вернуло на счета госпредприятия 34 млн грн, сообщила пресс-служба НАБУ.

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«Задача НАБУ - не только разоблачить преступление, привлечь виновных в его совершении к ответственности и уничтожить коррупционные схемы, но и вернуть государству украденные средства», - цитирует директора НАБУ Артема Сытника пресс-служба ведомства.

Как отмечается, всего за последние несколько месяцев НАБУ удалось вернуть в госбюджет 69 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 26 июля НАБУ задержало бывшего исполняющего обязанности главы правления ГПЗКУ и главу правления компании «Рокитнянский комбинат хлебопродуктов» по подозрению в растрате 50 млн грн государственных средств.

По версии следствия, задержанные подписали договор о поставке Рокитнянским хлебокомбинатом 16,6 тыс. тонн кукурузы 3-го класса для ГПЗКУ на условиях полной предоплаты. Следователи считают, что обеим сторонам было достоверно известно, что указанный товар де-факто отсутствует, поэтому Рокитнянский хлебокомбинат не собирался выполнять соглашение. Тем не менее, ГПЗКУ перечислила на счет хлебокомбината около 50 млн грн бюджетных средств за товар, который так и не был поставлен.

Справка УНИАН. ГПЗКУ – вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят 55 филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов – около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.