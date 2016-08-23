Закупочная цена на молоко осенью вырастет на 20-30% – эксперт

Закупочная цена на молоко в сентябре-октябре 2016 года вырастет примерно на 20-30% и составит 8-9 грн за литр, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока со ссылкой на председателя Всеукраинского аграрного совета Андрея Дыкуна.

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«В середине августа средняя цена на молоко экстра-сорта составила 5,83 грн за литр. Однако по ряду причин цена на молоко начинает резко расти и осенью уже ожидается, что молоко будет стоить 8-9 грн за литр», - цитирует Дыкуна пресс-служба.

В сообщении отмечается, что среди причин увеличения себестоимости молока - удорожание содержания крупного рогатого скота (КРС) из-за роста цены кормов, угроза нодулярного дерматита КРС в Украине, что заставляет фермеров уменьшать поголовье на фермах, и девальвация гривни.

Как отметил Дыкун, в связи с засушливыми погодными условиями, в Украине производится больше зерна продовольственного качества, нежели фуража, который идет на корм, что стимулирует повышение цен на фураж на внутреннем рынке.

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Также, по словам Дыкуна, следует учитывать тот факт, что сейчас фермеры содержат скот за счет прошлогоднего урожая зерна, а с сентября большинство будет использовать новый урожай, который значительно дороже по цене.

В то же время, из-за приближения к границам Украины болезни нодулярного дерматита КРС, есть тенденция к уменьшению поголовья на фермах, что также влечет за собой уменьшение производства молока.

Растет и цена на мировых рынка, на которую влияют отдельные действия ЕС, направленные на сокращение объемов производства молока, и стремительно растущий импорт молочной продукции Китаем.

Как сообщал УНИАН, объем производства сырого молока в Украине в январе-июле 2016 года составил, по данным Государственной службы статистики, 6,2 млн тонн, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как прогнозирует глава совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, поступление молока на украинские перерабатывающие предприятия в 2016 году сократится по сравнению с 2015 годом на 7-9% и составит 4,2-4,3 млн тонн.