Во Франции ожидается сокращение производства вина в этом году

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на французское министерство сельского хозяйства.

Результатом необычных холодов, державшихся всю весну и захвативших часть лета, станет спад до 42,9 млн гектолитров вина в этом году против 47,8 в прошлом. Эти данные приводит статистическая служба министерства.

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В числе наиболее пострадавших регионов оказалась Шампань. Здесь производство может сократиться на треть. Сбор винограда в Шампани из-за холодов отстает от нормального графика на неделю.

Еще большее падение, по оценке статистиков, ожидает винодельческие хозяйства долины Луары.

Ожидается, что Франция по урожаю винограда и производству вина окажется позади Италии, которая и в прошлом году стала мировым лидером в области виноделия.