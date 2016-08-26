Канадцы покупают 10% акций крупнейшего производителя сахара в Украине

Канадский финансовый холдинг Fаirfax Financial Holdings Limited принял решение о покупке 9,99% акций крупнейшего производителя сахара в Украине компании «Астарта».

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Об этом говорится на сайте Варшавской фондовой биржи, где размещены акции агрохолдинга.

Согласно сообщению компании, Fаirfax намерен купить акции у двух мажоритарных акционеров «Астарты» - 450 тыс. акций у Albacon Ventures Limited (подконтрольная генеральному директору агрохолдинга Виктору Иванчику) и 2,05 млн акций у Aluxes Holding Limited (подконтрольная украинскому бизнесмену Валерию Короткову), что в сумме составляет около 9,99%.

«Мы рады приветствовать Fаirfax в качестве значительного акционера нашей компании и видим большие возможности для дальнейшего развития «Астарты» в таком сильном стратегическом партнерстве», - цитирует пресс-служба агрохолдинга Иванчика.

Сделка должна быть закрыта до 24 февраля 2017 года, в том числе после утверждения ее Антимонопольным комитетом Украины.

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Кроме того, Fаirfax имеет право купить еще 9,99% акций у Aluxes через 61 день после закрытия сделки на условиях опциона. Еще через 61 день после этого Fаirfax имеет право купить 7,8% акций «Астарты» у Aluxes.

На фоне информации о вхождении в капитал агрохолдинга компании Fаirfax, акции «Астарты» на Варшавской фондовой бирже после открытия торгов резко выросли на 5,47% по сравнению с последним закрытием - до 53 злотых за акцию. По состоянию на 11:50 акции компании котируются на уровне 51,5 злотых.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Астарта» в 2015 году получил 15,9 млн евро чистой прибыли против 68,1 млн евро чистого убытка годом ранее. Выручка за отчетный период сократилась на 11% - почти до 314 млн евро.

«Астарта» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, специализирующийся на производстве сахара, зерновых и масличных культур, а также молока. Земельный банк компании составляет 285 тыс. га, дойное стадо - 16,5 тыс. голов. Холдингу принадлежат 9 сахарных заводов.

Fairfax Financial Holdings Limited – канадский холдинг, который через свои дочерние предприятия осуществляет страхование и перестрахование имущества и ответственности, а также занимается финансовым менеджментом. Fairfax был основан в 1985 году выходцем из Индии Премом Васта. Fairfax владеет также 5,35% акций крупного украинского агрохолдинга «Овостар Юнион».