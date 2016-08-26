Украинские аграрии уже собрали более 38 миллионов тонн зерна

Украинские аграрии к 26 августа собрали урожай с площади 9,8 млн га (68% от прогноза), намолотив 38,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) против 37 млн тонн на эту же дату в 2015 году, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 39,1 ц/га против 35,9 ц/га в 2015 году.

Также сообщается, что аграрии начали уборку кукурузы на зерно, которой собрано уже 8 тыс. тонн с площади 3 тыс. га, а урожайность составляет 33,2 ц/га. Гречиха обмолочена на площади 46 тыс. га (31% от прогноза), намолочено 60 тыс. тонн, что соответствует прошлогодним показателям на эту дату. При этом урожайность составила 12,9 ц/га, тогда как годом ранее она была ниже – 12,3 ц/га. Просо собрано с площади 47 тыс. га (46% от прогноза), намолочено 87 тыс. тонн при урожайности 18,4 ц/га (в 2015 году – 19,7 ц/га).

Продолжается сбор подсолнечника, который обмолочен на площади 37 тыс. га (из прогнозируемых 5,9 млн га), намолочено 71 тыс. тонн при урожайности 18,9 ц/га.

В Минагропроде отметили, что наряду с уборкой урожая проводится сев озимого рапса под урожай 2017 года. В настоящее время засеяно 419 тыс. га, или 58% от прогноза, против 185 тыс. га на эту же дату в 2015 году.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур наблюдается в Винницкой (55,4 ц/га), Хмельницкой (52,9 ц/га), Черкасской (52,2 ц/га) и Киевской (49,4 ц/га) областях.

Фактические объемы экспорта на 26 августа составляют 3,9 млн тонн, из которых пшеницы – 1,7 млн тонн, кукурузы – 478 тыс. тонн, ячменя – 1,7 млн тонн и прочих зерновых – 16 тыс. тонн. Также на отчетную дату из Украины экспортировано почти 31 тыс. тонн муки.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине в этом году составит до 63 млн тонн. Министерство сельского хозяйства США в августе повысило прогноз сбора урожая в Украине в 2016-2017 маркетинговом году (июль 2016 – июнь 2017) до 64,1 млн тонн (на 4,5% больше июльского прогноза).