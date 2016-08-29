В Волынской области зафиксировали африканскую чуму свиней

Ветеринары зафиксировали вспышки крайне опасного вирусного заболевания – африканской чумы свиней (АЧС) в домохозяйствах Волынской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, случаи АЧС зафиксированы в селах Зализныця и Любешовская Воля, пгт Любешовка Любешовского района, а также в селе Кортелисы Ратновского района Волынской области. Диагноз АЧС установлен 26 августа по результатам анализа проб тканей погибших животных.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек заболевания проведены заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Любешовской и Ратновской райгосадминистрациях, решением которых утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора. Кроме того, на 29 августа запланировано заседание соответствующей комиссии при Волынской облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, по данным из открытых источников, кроме указанного случая, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 40 вспышек АЧС, в том числе в Одесской области – 15, в Николаевской – 5, в Сумской и Полтавской – по 4, Кировоградской и Ривненской – по 3, в Черниговской – 2, в Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой – по одной.

В 2015 году в Украине зафиксировано 40 случаев АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.