Минагропрод просит заложить в бюджет 3 миллиарда на поддержку фермеров

Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает заложить в бюджет на 2017 год 3 млрд грн для поддержки малых и средних аграрных предприятий, обрабатывающих до 500 га земли, либо предусмотреть для них налоговые льготы.

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Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода со ссылкой на главу ведомства Тараса Кутового.

«Для прямой финансовой поддержки малых и средних фермеров необходимо не менее 3 млрд грн. Министерство пытается добиться, чтобы эти деньги заложили в бюджет следующего года. Если средств не найдут, придется искать возможность дотировать фермеров через льготный режим налогообложения. Но этот вариант хуже, так как фискальные преференции всегда оставляют возможности для схем», - цитирует Кутового пресс-служба.

Министр отметил, что фермеры не могут привлечь кредиты на закупку техники и освоение новых технологий. «При земельном банке до 500 га получить кредит практически невозможно», - цитирует Кутового пресс-служба. Поэтому, по словам министра, фермеры вынуждены просто сдавать землю в субаренду крупным агрохолдингам.

В сообщении отмечается, что помощь фермерам не будет ограничиваться только деньгами. Министерство намерено стимулировать производителей экспортировать продукцию, поэтому создается офис по продвижению продукции небольших сельхозпроизводителей на мировые рынки.

Как сообщал УНИАН, глава Минагропрода ранее заявлял, что разработан проект закона о поддержке малых и средних аграрных предприятий, которые будут получать средства на единицу изготовленной или реализованной продукции в рамках прямой бюджетной помощи. Кутовой рассчитывает на принятие данного закона осенью текущего года.