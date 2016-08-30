Минагропрод хочет установить лимит производства спирта в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено установить лимит на производство пищевого спирта в Украине, чтобы увеличить доходы от приватизации государственного предприятия «Укрспирт» – монополиста на украинском спиртовом рынке.

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Об этом сообщила пресс-служба Минагропрода со ссылкой на главу ведомства Тараса Кутового.

«Мы установим общий лимит производства пищевого спирта для страны. После приватизации каждого завода его мощности будут вычитаться из общего лимита. Это заставит инвесторов конкурировать за самые мощные заводы, повышая цену актива на аукционе», – цитирует Кутового пресс-служба.

Министр добавил, что после того, как лимит будет исчерпан, оставшиеся мощности можно будет использовать для производства биоэтанола или как производственные площадки, перепрофилировав их под другие производства.

«Если говорить о приватизации госкомпаний, то уже принят закон об условиях приватизации «Укрспирта», назначены новые руководители «Артемсоли» и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ)», – цитирует министра пресс-служба.

Согласно сообщению, глава Минагропрода надеется, что до конца года в Фонд госимущества для приватизации будет передано хотя бы одно из этих предприятий.

Как сообщал УНИАН, Кутовой считает, что в случае приватизации «Укрспирта» бюджет страны может пополниться на 200-400 млн долл. При этом госпредприятие до сих пор находится в списке запрещенных к приватизации.

Решение об исключении госкомпаний из этого списка принимает Верховная Рада. Кабмин подал соответствующую инициативу в начале мая текущего года, но парламент еще не принял решение по данному вопросу.

Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта».