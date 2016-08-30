Госпродпотребслужба запретила ряду хозяйств экспорт ячменя, сои и кукурузы в Китай

Государственная службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в ходе обследования посевов ячменя, сои и кукурузы в ряде хозяйств выявила вредителей, болезни и нематоды, что является нарушением фитосанитарных и инспекционных требований в отношении экспорта из Украины в Китай.

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«По состоянию на 25 августа при обследовании посевов на выполнение протоколов фитосанитарных и инспекционных требований в отношении экспорта ячменя, сои, кукурузы из Украины в Китай, а также диагностики отобранных образцов в фитосанитарных лабораториях выявлены виды вредителей, болезней и нематод, запрещенные к ввозу в Китай», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, заражены посевы в девяти областях: Ивано-Франковской, Кировоградской, Тернопольской, Николаевской, Житомирской, Ривненской, Черниговской, Донецкой и Львовской.

Посевы кукурузы заражены на площади 2,5 тыс. га, сои – 638 га, ячменя – 65 га.

«Все хозяйства, на полях которых обнаружены вредные организмы кукурузы, сои и ячменя, были оповещены о результатах проверок и экспертиз, им было отказано в экспорте зерна с зараженных площадей как таковых, которые не соответствуют протоколам фитосанитарных и инспекционных требований КНР по кукурузе, ячменю и сое», - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа заявил, что участившиеся случаи выявления заболеваний украинской сельскохозяйственной продукции, которая отправляется на внешние рынки сбыта, в частности, случай попадания на рынок Китая отечественной зараженной кукурузы, грозят потерей китайского рынка.

Лапа отметил, что на рынок Китая уже вышла Россия, поэтому конкуренция будет только расти. Он призвал зерновые компании выполнять международные обязательства.

По словам начальника отдела карантина растений департамента фитосанитарной безопасности ликвидируемой Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Вадима Чайковского, согласно международным договорам, в случае выявления заболеваний того или иного растения Китай может запретить ввоз такой продукции, а также исключить из своего реестра экспортера этой продукции и место, с которого осуществлялся экспорт, вплоть до района, области и всей страны.