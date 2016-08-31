Вспышка африканской чумы в Винницкой области: уничтожено более 350 голов свиней

В пгт Кирнасовка Тульчинского района Винницкой области уничтожено более 350 голов свиней из-за поражения африканской чумой.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА по итогам заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, которое состоялось 30 августа.

Во время заседания отмечалось, что вспышка африканской чумы была зарегистрирована 25 августа в ФЛП Подоляк А.В. (пгт Кирнасовка Тульчинского района Винницкой области).

Читайте такжеЭксперты ЕС посетят Украину для оценки необходимости финансовой помощи в борьбе с чумой свиней«Предварительный диагноз наши специалисты установили в воскресенье 28 августа, в Киеве он подтвердился. С 25 августа погибло 152 головы на ферме у физического лица-предпринимателя. 29 августа - уничтожено 356 голов бескровным методом и сожжены туши и весь инвентарь», - сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области Григорий Сидорук.

По его словам, определены зоны для проведения необходимых карантинных мероприятий - это эпизоотический очаг: непосредственно ферма, карантинная зонная - все село Кирнасовка, а зона наблюдения - весь Тульчинский район.

«В очаге заболевания поголовье уничтожается, это мы уже сделали. Всех животных на ФЛП, рядом с центром, на территории 4 гектаров, в ближайшее время мы забьем на Тростянецком мясокомбинате под наблюдением наших специалистов. Мясо будем использовать на проварку. Это где-то ориентировочно 500-600 голов свиней», - отметил Сидорук.

Он сообщил, что с сегодняшнего дня начинается 40-дневный карантин в Тульчинском районе, который определен зоной надзора. Группы в составе местных депутатов, ветеринарных врачей, работников ГСЧС будут осуществлять подворовые инспекционные обходы, осматривать животных и проводить разъяснительную работу в домохозяйствах.

Сидорук заверил, что на данное время забирать свиней из домохозяйств для уничтожения нет оснований, поскольку не зафиксированы случаи гибели животных у хозяев. Самый опасный период – первые 10 дней карантина, поэтому работники Госпродпотребслужбы приложат максимум усилий, чтобы не допустить распространения заболевания африканской чумы свиней на территории области.