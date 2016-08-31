На Харьковщине впервые зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, 29 августа на расстоянии около 300 м от деревни Протопоповка Дергачевского района Харьковской области было обнаружено 2 трупа домашних свиней.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе 30 августа установлен диагноз - АЧС.

"С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Дергачевской райгосадминистрации, решением которого утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора", - говорится в сообщении.

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В службе подчеркнули, что в Харьковской области АЧС зарегистрирована впервые. В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя заболевания.

Как сообщал УНИАН, по данным из открытых источников, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано более 40 вспышек АЧС, в частности в Одесской области – 15, в Николаевской – пять, в Сумской и Полтавской – по четыре, Кировоградской и Ривненской – по три и т.п.

В 2015 году в Украине зафиксировано 40 случаев АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.