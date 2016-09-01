Украинцам на примере хлеба объяснили причину подорожания продуктов

Такое мнение высказал в своем блоге лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик.

По его словам, вскоре одна буханка может стоить около 10 гривен. Или же подорожание будет визуально незаметным - стоимость хлеба останется такой же, но она «похудеет» граммов на 150-200. Однако такой рост цен является не естественным и его можно было бы избежать.

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"Давайте я на примере хлеба расскажу почему дорожают продукты питания. Первое - падение гривны. Это привело к подорожанию всех составляющих: удобрений, запчастей, горюче-смазочных материалов для техники. Второе, что влияет на цену хлеба – тарифы на газ и электроэнергию. Это работа мельниц, сушилок, пекарен. Тарифы повысили в 2.5 раза. Вопрос для чего? Чтобы платить субсидии 9-ти миллионам семей, а потом люди не могли купить даже хлеба?", - пишет Скоцик.

По его мнению, еще один фактор, который влияет на рост цен – налоги для производителей.

"За последние два года налоговая нагрузка на гектар земли в обработке выросла в 41 раз, и правительство, практически, забрало последнюю систему поддержки", - сказал Скоцик.

"Из-за отмены специального режима НДС с начала года аграрии потеряли возможность накапливать средства и вкладывать в производство. А брать кредиты под 30 % годовых - нереально", - отмечает лидер Аграрной партии.

По словам Скоцика, правительство перекладывает свою неспособность управлять экономикой на конечного потребителя.

"Вы никогда не задумывались, почему сельское хозяйство - единственная отрасль, которая дотируется практически во всем мире? Да потому что правительства всех стран понимают, что гарантировать социальное спокойствие можно, только если цены на продукты будут доступны. Люди должны иметь возможность себя прокормить. Вы думаете производители заинтересованы в росте цен? Нет. Их же продукцию перестают покупать, и они вынуждены уменьшать объемы производства", - заявил Скоцик.

Он убежден, что возврат специального режима НДС позволит удержать на плаву экспорта отрасль.

"Это снизит уровень инфляции с хотя бы до приемлемых 7-9 %. Это, в свою очередь, удержит покупательную способность украинцев хотя бы на нынешнем уровне. Вторым шагом должна стать поддержка кооперативного движения. Это позволит наполнить внутренний рынок качественными и доступными товарами. Рост предложения приведет к стабилизации цен. При этом выигрывает и производитель, и потребитель", - сказал Скоцик.