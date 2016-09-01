Капитальные инвестиции в сельское хозяйство выросли до 17 миллиардов гривень

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

«Наращивание объема капитальных инвестиций стало следствием относительно стабильной экономической ситуации в стране в течение последнего года и частичного удовлетворения отложенной потребности в инвестициях в течение 2014-2015 годов, когда экономическая и политическая нестабильность практически остановили любую инвестиционную активность в агросекторе», - говорится в сообщении.

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Также указывается, что за данный период объем инвестиций в агросектор является крупнейшим среди инвестиций в другие виды экономической деятельности в Украине.

В то же время, эксперты УКАБ отмечают, что рост капитальных инвестиций хоть и является положительной тенденцией, свидетельствующей о привлекательности агросектора, однако, учитывая высокую долю изношенности основных средств и производственной инфраструктуры, украинский агропромышленный комплекс нуждается в десятки раз больших инвестициях.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в январе-июне 2016 года составил 119,843 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 9,6% выше показателя за аналогичный период 2015 года.

По итогам полугодия наибольший объем освоенных капинвестиций приходится на Киев – 29,4%, или 35,278 млрд грн, Киевскую область – 10,2%, или 12,185 млрд грн, Днепропетровскую область – 8,8%, или 10,565 млрд грн, Львовскую область – 4,6%, или 5,472 млрд грн, Харьковскую область – 4,4%, или 5,225 млрд грн.