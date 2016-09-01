Первая вспышка в области: на Харьковщине утвердили план по ликвидации африканской чумы свиней

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, одно погибшее животное было обнаружено в домохозяйстве в селе Протопоповка Дергачевского района Харьковской области. Диагноз АЧС установлен 31 августа по результатам анализа проб тканей. Всего в домохозяйстве насчитывается 63 животных. Также в Госпродпотребслужбе напомнили, что что 29 августа на расстоянии около 300 м от Протопоповки были обнаружены два трупа домашних свиней с диагнозом АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек заболевания на местах проведены заседания государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора. В очагах заболеваний проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

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Как сообщал УНИАН, по данным из открытых источников, кроме указанных случаев, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 44 вспышки АЧС, в том числе в Одесской области – 15, в Николаевской – 5, в Сумской, Полтавской и Волынской – по 4, Кировоградской и Ривненской – по 3, в Черниговской – 2, в Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой – по одной.

В 2015 году в Украине было зафиксировано 40 случаев АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.