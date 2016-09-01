Беларусь временно ограничила ввоз свинины из двух областей Украины

Беларусь с 1 сентября вводит временные ограничения на ввоз свинины из Волынской и Винницкой областей Украины из-за африканской чумы свиней (АЧС).

Соответствующая информация размещена на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает «Белта».

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"Департамент вводит временные ограничения на ввоз из указанных территорий живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней", - идет речь в сообщении.

Указанные ограничения также распространяются на готовые корма для кошек и собак, не прошедшие термическую обработку, изготовленные из сырья, происходящего из Волынской и Винницкой областей Украины.

Также отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз данных товаров в Беларусь из указанных областей Украины. Одновременно будут приняты дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.

Как сообщал УНИАН, по данным из открытых источников с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 46 вспышек АЧС, в том числе в Одесской области – 15, в Николаевской – 5, в Сумской, Полтавской и Волынской – по 4, Кировоградской и Ривненской – по 3, в Черниговской – 2, в Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой – по одной.

В 2015 году в Украине было зафиксировано 40 случаев АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.