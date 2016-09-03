На Харьковщине из-за вспышки африканской чумы свиней ввели карантин

После того, как в области была зафиксирована вспышка АЧС, местные власти объявили в одном из районов карантин. Соответствующее решение было принято сегодня, 3 сентября, на экстренном заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковском горсовете.

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Как сообщают в горсовете, комиссия приняла решение установить до 12 октября карантин в части Основянского района. Также установлена зона защиты в радиусе 3 км от места эпизоотического очага, в состав которой входит часть Основянского района.

Кроме того, комиссия определила зоной надзора территорию в радиусе 20 км от места эпизоотического очага, в состав которого входит вся территория Харькова.

«В связи со сложившейся ситуацией запрещен вывоз, ввоз и транзит живых животных и продукции животного происхождения на территорию зоны защиты. Также будут созданы специальные группы, которые проведут обходы дворов с целью выявления заболевших и погибших свиней», - сказано в сообщении.

В настоящее время при выезде из поселка Бабаи установлены и оборудованы дезинфекционными барьерами карантинно-полицейские посты, которые препятствуют ввозу и вывозу продукции животного происхождения с этой территории.

Как сообщил и. о. начальника управления Госпродпотребслужбы в городе Харькове Михаил Матвийчук, 1 сентября в пос. Бабаи Харьковского района в одном из дворов хозяева обнаружили мертвыми четверых поросят. В результате исследований была обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней.