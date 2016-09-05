"Борщевой набор" в Украине за год подешевел почти на 60%

Стоимость так называемого «борщевого набора» - 1 кг капусты, картофеля, лука, моркови и свеклы - в августе колебалась от 15,96 грн до 16,44 грн, сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса.

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По расчетам экспертов, по сравнению с августом 2015 года овощи подешевели на 58%, а год назад такой набор овощей стоил 24,06-27,11 грн.

«По сравнению с июлем цены на капусту, картофель, лук, морковь и свеклу снизились на 14%», - сообщили в УКАБ.

По мнению экспертов, снижение стоимости овощей обусловлено поступлением на рынок продукции нового урожая и их лучшим качеством по сравнению с прошлым годом.

«Также на ценовую ситуацию повлияло прекращение поставок украинских овощей в Россию и Крым, что дополнительно увеличило предложение на рынке", - отметили в УКАБ.

По прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в этом году урожай овощей ожидается на уровне 8,9 млн тонн при внутреннем потреблении 6,7 млн тонн.