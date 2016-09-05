Доходность производства молока в Украине в августе снизилась до шестилетнего минимума

Доходность производства молока в Украине в августе текущего года снизилась на 7,7% по сравнению с августом 2015 года, достигнув наименьшего показателя за последние шесть лет, сообщила пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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«Несмотря на то, что мировые цены начали довольно быстро восстанавливаться, индекс доходности производства молока в Украине существенно не изменился. Ожидалось, что в августе он будет расти, однако мы имеем исторически самый низкий августовский уровень индекса: он ниже прошлогоднего на 7,7% и на треть ниже, чем в среднем за последние пять лет. За шесть лет, за которые ФАО и Европейский банк реконструкции и развития имеют статистически достоверные рыночные данные, такого низкого индекса еще не было», – говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что обычно самые низкие показатели прибыльности наблюдаются в мае, а уже в июле они начинают восстанавливаться. Однако в текущем году переизбыток молока, который наблюдается в Украине, привел к тому, что восстановления не произошло.

«В целом, если брать данные за календарный год, индекс доходности производства молока выше прошлогоднего на 5% – благодаря высоким зимним индексам, когда запасы на предприятиях были минимальными, а цены на сухое молоко и масло – относительно высокими. Тем не менее, индекс условной доходности производства молока хуже, чем средний за последние годы, на 24,1%», – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что впервые в истории Украины доля молока, собранного на переработку от личных крестьянских хозяйств, упала до 30% по итогам 7 месяцев 2016 года, тогда как в начале года она доходила до 38%. «Это связано с тем, что расходы на сбор молока от населения растут, следовательно, переработчикам становится все менее выгодно покупать «домашнее» молоко», – поясняется в сообщении.

Эксперты ООН и ЕБРР отмечают, что производство молока в Украине хоть и медленно, но продолжает расти. При этом серьезных причин для роста мировых цен на молоко сегодня нет.

Экспорт молока из Украины остается очень низким. «Пока мы наблюдаем уменьшение на 40% к прошлому году из-за потери поставок в Крым и РФ», – говорится в сообщении пресс-службы ФАО. При этом доля стран СНГ в экспорте молочных продуктов в 2016 году выросла до 63% с 52% в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, производство жидкого обработанного молока в Украине в январе-июле 2016 года составило 548 тыс. тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Украина в январе-июле 2016 года сократила экспорт молочной продукции на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 224 тыс. тонн (в пересчете на молоко), а импорт этих продуктов за тот же период вырос на 58% – до 59 тыс. тонн.

В 2016 году ФАО и ЕБРР ввели индекс условной доходности производства молока, или украинский молочный индекс (УМИ). УМИ показывает соотношение дохода, который средняя ферма получает от продажи 1 кг молока первого сорта, и стоимости рациона концентрированных кормов.