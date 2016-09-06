Украина с начала года увеличила экспорт сахара на 17%

Украинские производители в январе-августе 2016 года экспортировали 122 тысяч тонн сахара, что на 17% больше показателя за аналогичный период 2015 года, получив выручку в объеме 60,08 миллиона долларов, сообщила пресс-служба отраслевой ассоциации "Укрцукор".

"Украина нарастила экспорт сахара на 17% - до 122 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в январе-августе 2015 года было экспортировано 104,4 тысячи тонн сахара общей стоимостью 41,98 миллиона долларов.

"Таким образом экспорт вырос на 16,7% по количеству и 43,1% по стоимости", - говорится в сообщении.

Наибольшие поставки по стоимости осуществлялись в Казахстан (18,45%), Румынию (17,18%) и Грузию (14,73%).

По прогнозам ассоциации, к концу календарного года украинские сахарные компании экспортируют 250 тысяч тонн белого сахара.

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В сообщении приводятся также прогнозы агрохолдинга "Астарта-Киев", чьи аналитики ожидают, что в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) экспорт сахара из Украины составит рекордные за последние 19 лет 500 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует стабильность рынка сахара в 2016-2017 МГ. В этом году украинские заводы произведут 1,8-1,85 миллиона тонн сахара.

Учитывая уровень переходных остатков, в министерстве ожидают, что предложение на рынке сахара превысит 2 миллиона тонн, а потребность внутреннего рынка будет ниже - на уровне 1,6 миллиона тонн.