Мораторий на куплю-продажу земли сдерживает инвестиции в экономику – Порошенко

Действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения сдерживает инвестиции в экономику Украины, в частности, в аграрный сектор, заявил в ходе традиционного обращения к Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко.

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«Отсутствие свободного права на продажу и покупку земли сельскохозяйственного назначения, безусловно, сдерживает инвестиции в аграрную сферу», - сказал Порошенко.

Глава государства отметил социальное напряжение, которое вызывает вопрос отмены моратория на куплю-продажу земли, и призвал депутатов как можно скорее доработать и принять законопроект об обороте земли сельскохозяйственного назначения.

«Это ваша компетенция. Либо прятать голову в песок и ничего не менять, или все-таки работать над созданием рынка земли в Украине, но со всеми возможными предохранителями без каких-либо негативных последствий», - сказал глава государства.

Он отметил, что аграрный сектор является одним из ключевых в экономике Украины, а его доля в выручке от экспорта достигла самого большого показателя за 25 лет независимости государства (около 40%).

Порошенко также подчеркнул, что одной из причин активизации развития сельского хозяйства в Украине стали принятые парламентом в конце 2015 года дерегуляционные инициативы, в результате чего «агробизнес экономит 7 млрд грн в год».

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия планирует в сентябре завершить подготовку и подать в парламент законопроект об обороте сельскохозяйственных земель. Рабочий вариант законопроекта предполагает продление запрета на куплю-продажу сельхозземли и внедрение механизма продажи прав ее аренды, которые можно будет закладывать в банк для получения кредита. При этом Верховная Рада в конце 2015 года обязала правительство подать этот законопроект еще в марте.

Мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует в Украине 15 лет. Срок его действия истекает 1 января 2017 года. Собственниками земли сегодня являются только физические лица, которые сейчас фактически лишены права ею распоряжаться. В связи с этим все аграрные предприятия Украины обрабатывают только арендуемую землю. Однако эксперты утверждают, что теневой рынок земли в Украине существует.

Эксперты, как и общество, разделились во мнении относительно отмены запрета на продажу сельхозземли. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.