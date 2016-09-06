Аграрии считают, что Украина пока не готова к открытию рынка земли

Об этом заявил председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик комментируя инициативу президента Украины Петра Порошенко относительно ускорения введения рынка земли высказанную сегодня во время обращения к Верховной Раде.

“Власть в условиях кризиса должна заниматься стимулированием производства, что даст работу и увеличит доходы граждан. Этого нет. За последние полтора года закрылось 500 тысяч предприятий, 2,5 миллиона украинцев потеряли работу. Украинец живет на 1,5 доллара в день. Примерно на такую же сумму выживают жители беднейших африканских стран. Надо заниматься стимулированием экономики. Зато власть рассматривает рынок земли как способ наполнения бюджета. Украинцев уже ограбили в начале 1990-х, когда вся промышленность оказалась в руках нескольких семей. Теперь то же самое хотят сделать с землей. Украину хотят превратить в полуфеодальную сырьевую латифундию, где большинство людей будут крепостными”, - отметил Виталий Скоцик.

Председатель Аграрной партии также назвал три главные предпосылки введения рынка земли, без которых не стоит даже начинать обсуждение.

“Во-первых, нужна законодательная база, которая обеспечит цивилизованный оборот земель сельскохозяйственного назначения, будет гарантировать защиту плодородия земли и сохраненияплощадей плодородных черноземов, ограничивать собственность одной семьи в 300-500 га и будет запрещать землевладения иностранцам. За эффективностью использования земли должна следить специальная структура - Земельный банк. Во-вторых, нужна понятная и прогнозируемая экономическая политика, когда налоги будут стимулировать, а не убивать производство. Когда человек сможет взять долгосрочный кредит под 5-7 % годовых, чтобы иметь возможность обрабатывать землю. В-третьих, завершить судебную реформу и существенно снизить уровень коррупции. Пока нет справедливого судопроизводства — не будет нормального свободного рынка. Пока по уровню коррупции мы на 130 месте из 168. Украина одна из самых коррумпированных стран. Поэтому здесь работает не закон, а система политических и уголовных “решал”, - сказал Виталий Скоцик.

Политик подчеркнул, что вопрос введения рынка земли обязательно должен быть вынесен на референдум.

“Власть боится народа, потому что знает, что сегодня 85 % украинцев выступают против рынка земли. Но согласно Конституции только народ имеет право решать судьбу национального богатства”, - отметил председатель Аграрной партии Украины.