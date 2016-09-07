Герои Украины просят власти не "душить" аграриев (документ)

Совет Героев Украины в АПК и Почетный совет Аграрной партии Украины 6 сентября провели совместное заседание, на котором подготовили открытое обращение к высшему руководству государства: Президента, спикера парламента и премьер-министра.

В письме ветераны аграрной отрасли требуют начать диалог с аграриями, немедленно рассмотреть законопроект №3851-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно защиты прав плательщиков налога на добавленную стоимость, в том числе сельхозтоваропроизводителей" и продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Открытое письмо подписали Герои Украины в АПК: Дмитрий Моторный, Александр Коросташов, Владимир Чернышенко, Иван Балюк, Петр Иващук, Татьяна Корост, Николай Васильченко, Петр Саблук. От Почетного совета Аграрной партии подписались: Иван Демчак, Валентина Завалевская, Юрий Карасик, Юрий Лузан, Алексей Марченко, Дмитрий Мельничук, Петр Мокляк, Григорий Сидоренко, Валерий Хаджиматов и Валентин Яковенко.

Обсуждая обращение, участники заседания отмечают, что система налогообложения АПК, которая была принята в 90-х годах и действовала до начала 2015 года, дала возможность Украине стать лидером по экспорту зерновых и масличных культур.

"Тогда, в условиях кризиса и постоянного бюджетного дефицита, мы сознательно пошли на уменьшение налогового давления. Мы понимали, что ставка налогообложения должна быть посильной, чтобы производители могли платить. И, в то же время, налог должен стимулировать", - говорит экс-заместитель министра АПК Юрий Лузан.

"Сегодня нас никто не слушает, потому что мы разрознены. Мы должны идти на забастовку все вместе и иметь свое мощное политическое представительство. Тогда нас услышат", - говорит Дмитрий Моторный.

Выступая перед участниками заседания, лидер Аграрной партии Виталий Скоцик отметил, что формировать аграрное законодательство должны профессионалы, которые хорошо знают отрасль.

Читайте такжеМинагропрод хочет подать в Раду законопроект об обороте сельскохозземель в сентябре

"Когда мы пройдем в парламент, у нас не будет времени на раскачку. Нам нужно будет быстро внедрять реформы, и пакеты решений у нас уже должны быть готовы. Видение развития аграрной отрасли должно формироваться в том числе с учетом опыта людей, которые стояли у ее истоков", - резюмировал Виталий Скоцик.

Напомним, 2 сентября Президиум Аграрной партии на расширенном заседании с главами профильных ассоциаций в составе Всеукраинского аграрного форума и Забастовочного комитета приняла решение 20 сентября во всех регионах провести общенациональную забастовку аграриев.