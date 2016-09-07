Украинские аграрии собрали почти 39 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 7 сентября собрали урожай с площади 9,9 миллиона га (69% от прогноза), намолотив 38,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) против 37,4 миллиона тонн на эту же дату в 2015 году, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 39 ц/га против 35,9 ц/га в 2015 году.

В частности, кукурузы на зерно собрано уже 184 тысяч тонн с площади 45 тысяч га (1% от прогноза), гречихи - 117 тысяч тонн с 91 тысяча га (61%), проса – 138 тысяч тонн с 76 тысяч га (73%).

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур наблюдается в Винницкой (54,9 ц/га), Хмельницкой (52,6 ц/га), Черкасской (52,2 ц/га) и Киевской (49,1 ц/га) областях.

Продолжается сбор подсолнечника, который обмолочен на площади 599 тысяч га (10%) в объеме 1,2 миллиона тонн. Сои собрано 276 тысяч тонн со 136 тысяч га (7%).

В Минагропроде отметили, что наряду с уборкой урожая проводится сев озимого рапса под урожай 2017 года. В настоящее время засеяно 601 тысяча га, или 83% от прогноза, против 388 тысяч га на эту же дату в 2015 году.

Читайте такжеУкраинские аграрии начали осеннюю посевную

Как сообщал УНИАН, объем сбора ранних зерновых и зернобобовых составляет 38 миллионов тонн.

По прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине в этом году составит до 63 миллионов тонн. Министерство сельского хозяйства США в августе повысило прогноз сбора урожая в Украине в 2016-2017 маркетинговом году (июль 2016 – июнь 2017) до 64,1 миллиона тонн (на 4,5% больше июльского прогноза).

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 миллиона тонн.