ЕБРР выделил $37 миллионов на зерновой терминал в порту "Южный"

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития принял решение предоставить кредит в объеме 37 миллионов долларов на строительство зернового терминала в морском торговом порту "Южный" пропускной способностью 5 миллионов тонн зерновых в год.

Об этом сообщил экс-заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев на своей странице в социальной сети Facebook.

"В этом проекте есть все - активный и прозрачный украинский инвестор, большой международный игрок - Cargill, поддержка со стороны правительства, участие международных финансовых институтов, экологический аудит, энергоэффективность. Это поддержка экспортных отраслей, это новые рабочие места, это обновление инфраструктуры", - подчеркнул Шевалев.

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Как сообщал УНИАН, в июне ЕБРР сообщил о намерении предоставить стивидорной компании "МВ Карго" 37 миллионов долларов кредита для финансирования строительства зернового терминала в порту "Южный". По проекту предполагалось, что аналогичный кредит выделит Международная финансовая корпорация (IFC), а общая стоимость проекта составит 130 миллионов долларов.

Меморандум о намерениях построить зерновой терминал в порту "Южный" был подписан в августе 2015 года руководством компании Cargill, Администрацией морских портов Украины и руководством стивидорной компании "МВ Карго". Согласно достигнутым между сторонами договоренностям, компания Cargill обязуется приобрести 51% перегрузочного терминала, который в порту "Южный" построит "МВ Карго".

При этом, по условиям меморандума, Администрация морпортов обязуется провести дноуглубление в порту.

Справка УНИАН. Cargill - одна из крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство. Компания ведёт операции в 68 странах мира. Компания занимается продажами зерна, масла, сахара, какао-продуктов, говядины, свинины, мяса индейки и др. Кроме того, компания является крупным производителем сельскохозяйственной продукции.