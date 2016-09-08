Рада в первом чтении отменила лицензирование экспорта и импорта алкоголя и сигарет

Верховная Рада приняла в первом чтении депутатский законопроект об отмене лицензирования экспорта и импорта этилового, коньячного и плодового спирта, алкогольных напитков и табачных изделий и финансовые санкции за неподачу предпринимателями отчетов в этой сфере.

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За принятие за основу соответствующего законопроекта №4958 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности» проголосовали 254 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Лицензия стоит 780 гривень. Поступления от нее в бюджет меньше, чем расходы на ее администрирование. Это говорит о том, что это потенциально коррупционный инструмент. Предложение – убрать эти искусственные барьеры», - сказал в ходе презентации законопроекта глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Депутат Сергей Соболев сообщил, что принятие этого законопроекта несет угрозу для спиртовой отрасли.

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«Это фактически начало полного уничтожения украинской спиртовой отрасли. Это подготовка к продаже «Укрспирта», - сказал он.

В свою очередь присутствующий в зале парламента замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов отметил, что документ не относится к продаже «Укрспирта».

«Речь идет о лицензиях в размере 780 гривень, которые я подписываю уже полтора года … Это абсолютно бессмысленная бюрократическая процедура, которой в Минэкономразвития заняты 5 человек», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко считает необходимым существенное упрощение процедуры экспорта в Украине, что станет значимым шагом на пути построения благоприятного инвестиционного климата в нашей стране.

В июне Верховная Рада отклонила законопроект об отмене лицензирования экспорта и импорта спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, что должно было сократить коррупционную нагрузку на бизнес и стимулировать внешнеэкономическую деятельность Украины.