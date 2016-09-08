Украина планирует побить собственный рекорд по экспорту зерна

Украина в новом маркетинговом году, который начался в июле, планирует экспортировать на внешний рынок порядка 39,8 млн тонн зерновых, включая 14 млн тонн пшеницы. Как сообщил в ходе заседания правительства министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, таким образом, Украина сохранит свою позицию в тройке ведущих мировых экспортеров зерновой продукции.

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«Мы уже намолотили 38 млн тонн, из них 25,5 млн тонн - это пшеница, причем 55% - это продовольственная пшеница, - сказал министр. - Прогнозный объем экспорта порядка 14 млн тонн».

По словам министра, потенциал для развития у аграриев есть. Если агропредприятия подтянут показатели урожайности на 20%, то общий объем урожая в целом по стране увеличится на 8-9 млн тонн.

«Сейчас предложение зерна по году - порядка 70 млн тонн, внутреннее потребление - 23,5 млн тонн. Общий экспортный потенциал - 39,8 млн тонн. То есть, идем немного в плюс к прошлому году, - сказал он. - Если бы мировая конъюнктура нам помогла, вышли бы на хороший результат. Но пока сегодня зерновые на мировых рынках на низком уровне, и тенденций позитивных пока не наблюдается. Значит, надо нашим аграриям помогать, особенно маленьким и средним».

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Кутовой отметил, что наряду с хорошим урожаем зерновых весьма оптимистично выглядят и показатели урожая гречихи. «На текущий момент обработаны 61% посевных площадей. Прогнозный урожай - 174 тыс. тонн при внутреннем потреблении 160 тыс. тонн. Избыток - 14 тыс. тонн. Никаких рисков в контексте производства не существует. То есть, будут проблемы - надо будет их искать на уровне торговых сетей», - сказал он.

По сахарной свекле, по словам министра, обработаны только 2% площадей. «Но думаю, что по сахару также будет нормальный результат (по итогам уборочной кампании - УНИАН)», - сказал Кутовой.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в завершившемся в июне 2015-2016 маркетинговом году (МГ, июль 2015 – июнь 2016), по окончательным данным, экспортировали 39 млн тонн зерновых, что на 12% больше рекордного показателя 2014-2015 МГ в 34,8 млн тонн.

Вместе с тем, ряд экспертов отмечали, что по итогам 2016-2017 МГ экспорт зерновых может превысить прогнозные показатели и составить 41 млн тонн.