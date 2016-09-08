Предельный порог госпомощи мелким фермерским хозяйствам увеличили до 500 тысяч

14:20, 08 сентября 2016
Агро
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Ранее министр аграрной политики анонсировал широкую поддержку аграриев в проекте бюджета на 2017 год как один из приоритетов собственно проекта бюджета и работы правительства в целом.

Фото УНИАН

Кабинет министров Украины увеличил вдвое - до 500 тыс. грн с 250 тыс. грн - предельный размер финансовой помощи мелким фермерским хозяйствам, имеющим в обработке земельные наделы площадью не более 500 га. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 8 сентября. 

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Объясняя необходимость принятого решения, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой подчеркнул, что поддержку получат фермерские хозяйства, которые занимаются различными видами деятельности, включая производство органичной продукции и сырья.

«Мы предлагаем увеличить порог помощи с 250 тыс. грн до 500 тыс. грн, принимая во внимание показатели инфляции, на одного субъекта хозяйствования», - сказал Кутовой. 

Ранее министр также анонсировал широкую поддержку аграриев в проекте бюджета на 2017 год как один из приоритетов собственно проекта бюджета и работы правительства в целом.

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