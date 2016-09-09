Глава Минагропрода призвал Раду активнее способствовать развитию сельского хозяйства

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой призвал народных депутатов активнее способствовать развитию сельского хозяйства в Украине, в частности, обратить особое внимание на аграрное машиностроение и семеноводство.

"Я понимаю, что аграрная отрасль, возможно, не высокотехнологичная, и с точки зрения добавленной стоимости она, возможно, не может давать таких доходов, как космическая отрасль, отрасль обороны. Имея потенциал, возможно, одной из самых мощных отраслей, все те средства, которые есть в этой отрасли, нужно направлять на то, чтобы стабилизировать там позиции, дать возможность развиваться машиностроению в сельском хозяйстве, поскольку моральный и физический износ в отрасли катастрофический и 70% техники, которая сегодня работает на украинских полях, морально и физически устарела", - сказал Кутовой в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

Говоря о семеноводстве, министр отметил, что это высокотехнологическая отрасль, которая недостаточно развита в Украине.

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"Мы должны обеспечить наукоемкие отрасли в сфере сельского хозяйства, например, семеноводства. Есть неутешительные факты – всего 3% сахарной свеклы в Украине – это украинские семена", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Кутовой ожидает, что народные депутаты этой осенью примут три законопроекта, разработанных возглавляемым им министерством: о приватизации монополиста на спиртовом рынке – государственного предприятия "Укрспирт", о механизме государственной поддержки мелких и средних аграрных предприятий и об обороте земель сельскохозяйственного назначения.