Украинские аграрии уже собрали почти 39 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 9 сентября собрали урожай с площади 10 млн га (70% от прогноза), намолотив 38,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) против 37,6 млн тонн на эту же дату в 2015 году, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 39 ц/га против 36 ц/га в 2015 году.

В частности, кукурузы на зерно собрано уже 316 тыс. тонн с площади 79 тыс. га (2% от прогноза), гречихи – 128 тыс. тонн с 99 тыс. га (66%), проса – 149 тыс. тонн с 81 тыс. га (79%).

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур наблюдается в Винницкой (55 ц/га), Хмельницкой (52,6 ц/га), Черкасской (52,2 ц/га) и Киевской (49,2 ц/га) областях.

Продолжается сбор подсолнечника, который обмолочен на площади 905 тыс. га (15%) в объеме 1,8 млн тонн. Сои собрано 413 тыс. тонн с 201 тыс. га (11%).

Также начат сбор сахарной свеклы, которая выкопана на площади 10 тыс. га, или 3% к прогнозу, в объеме 447 тыс. тонн. На сахарные заводы вывезено 392 тыс. тонн.

Наряду со сбором урожая проводится сев озимого рапса под урожай 2017 года. В данный момент засеяно 620 тыс. га, или 86% от прогноза.

Как сообщал УНИАН, сбор ранних зерновых и зернобобовых уже завершен, собрано 38 млн тонн.

По прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых в Украине в этом году составит до 62,3 млн тонн. Министерство сельского хозяйства США в августе повысило прогноз сбора урожая в Украине в 2016-2017 маркетинговом году (июль 2016 – июнь 2017) до 64,1 млн тонн (на 4,5% больше июльского прогноза).

В прошлом году, по данным Госстата, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма и зоны АТО) собрала 60,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 5,8% меньше рекордного показателя 2014 года – 63,8 млн тонн.