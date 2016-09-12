ООН: цены на продовольствие в мире рекордно выросли

Мировые цены на продовольствие в августе выросли до рекордного за 15 месяцев уровня, сообщает Прайм со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных наций (ФАО). Индекс цен, который организация отслеживает по пяти продовольственным группам, в августе вырос на 1,9%.

Месячный скачок обусловлен ростом цен на сыр и пальмовое масло, тогда как цены на пшеницу, кукурузу и рис снизились.

Читайте такжеУкраина планирует побить собственный рекорд по экспорту зерна

В целом ФАО констатирует рост цен на молочную продукцию (+8,6%), растительное масло (+7,4%) и сахар (+2,5%). Авторы исследования объясняют это падением производства молока в Европе, удорожанием пальмового масла из-за снижения его производства в Малайзии, а также укреплением валюты Бразилии – крупнейшего в мире производителя сахарного тростника.

"Мировые цены на сахар с августа 2015 года росли после 4.5 летнего падения, когда мировой баланс этого товара был профицитным. Потребление растет быстрее производства, которое в последний год просело, особенно в Азии и Австралии из-за засухи", - рассказал ведущий эксперт ИКАРа Евгений Иванов.

Ситуация в Бразилии не так однозначна – на фоне снижения цен на сахар в последние годы инвестиции в отрасль сильно упали, что снизило число новых и модернизированных проектов, а ряд производителей и вовсе обанкротился. Кроме того, с лета 2014 года снизились цены и на этанол, для производства которого использовалась большая часть бразильского тростника. В то же время, рост цен на сахар делает выгодным его производство, и многие заводы переориентируются на него с этанола.

Что касается молочных продуктов, то не дорожают они лишь в Европе, традиционно являющейся крупным производителем и экспортером, отметила гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина. В остальных регионах мира рост цен обусловлен дефицитом молока для промышленной переработки, дорогим сырьем и ограниченной географией производства ряда продуктов.

Читайте такжеПорошенко предложил Индонезии украинское зерно и подсолнечное масло

Эксперты ожидают сохранения текущих трендов на мировом продуктовом рынке как минимум до конца текущего года. Далее все будет зависеть от урожая зерновых и состояния доходов населения. Не исключено, что рост цен в остальных сегментах приведет к увеличению потребления хлеба и повышению спроса на зерновые, тогда цены на них также начнут расти.

Продолжится и рост цен на сахар, как минимум, до увеличения объемов производства за счет притока инвестиций.

Стабильно будут расти цены на молоко и продукты из него, но лишь те, где нет растительных жиров. Рост инвестиций в производство тепличных овощей и увеличение мощностей по хранению могут привести к сглаживанию сезонных колебаний цен.