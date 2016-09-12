Минагропрод прокомментировал информацию об отказе Египта от украинской пшеницы: уведомления не получали

Египет не уведомил Украину об отказе от импорта украинской пшеницы, информацию о чем со ссылкой на члена Специального комитета Министерства сельского хозяйства Египта Ашрафа Халила в первой декаде сентября распространили украинские СМИ, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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«Мы связывались с Госпродпотребслужбой. Они не получали официального уведомления со стороны Египта», - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, 7 сентября Египет включил Россию и Украину в список стран с признаками наличия в пшенице паразитирующего гриба - спорыньи, а с конца августа в Египте действует запрет на содержание спорыньи в импортной пшенице.

Египет является одним из ключевых импортеров пшеницы в мире, в том числе украинской. По данным Государственной фискальной службы, с начала 2016 года Египет обеспечил украинским экспортерам пшеницы почти 17% выручки – 256 млн долл.

По данным Минагропрода, с 1 июля (с начала маркетингововго года) фактические объемы экспорта зерновых из Украины на 26 августа составляли 3,9 млн тонн, из которых пшеницы – 1,7 млн тонн, кукурузы – 478 тыс. тонн, ячменя – 1,7 млн тонн и прочих зерновых – 16 тыс. тонн.

Минагропрод прогнозирует, что объем экспорта украинских зерновых в текущем маркетинговом году составит 39,8 млн тонн, а в завершившемся в июне 2015-2016 маркетинговом году украинские аграрии поставили на внешние рынки рекордные 39,4 млн тонн зерновых.