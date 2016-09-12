В хозяйстве Нацгвардии зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, диагноз АЧС установлен по результатам исследования тканей погибшего животного.

Как сообщает nakipelo.ua, инфицированное животное содержалось в подсобном хозяйстве Харьковской национальной академии Национальной гвардии Украины

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Волчанской райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, по данным из открытых источников, кроме указанного случая, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 48 вспышек АЧС.

В 2015 году в Украине было зафиксировано 40 случаев АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.