Кабмин готовит пилотный проект по отмене госрегулирования цен на продукты

Министерство экономического развития и торговли утвердило и вынесло на рассмотрение Кабинета министров Украины пилотный проект отмены государственного регулирования цен на социально значимые продукты питания.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления был подписан первым вице-премьером - министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым на брифинге в Киеве.

“Подписываю исторический документ”, - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство экономического развития и торговли намеревалось с 15 августа отменить государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, затем до 15 ноября провести мониторинг ценовой ситуации на рынке и до 15 декабря принять решение о возобновлении, ограничении или отмене ценового регулирования.

Минэкономразвития поддерживает идею полного отказа от госрегулирования цен. В ведомстве отмечают, что вопреки идее государственного регулирования, с 2003 года рост цен на социально значимые продукты питания значительно опережает средний рост цен по всем продуктам питания.

Государственное регулирование цен на продукты питания установлено постановлением Кабинета министров от 25 декабря 1996 года №1548 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных органов городских советов по регулированию цен (тарифов)».