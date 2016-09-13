РФ внесла соль в список продэмбарго, ограничения коснутся и Украины

Правительство РФ внесло соль в список введенного в ответ на санкции Запада продовольственного эмбарго, ограничения коснутся и Украины.

Читайте такжеВ России подсчитали, на сколько выросли цены за два года продэмбарго

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российского правительства, ограничения вступают в силу с 1 ноября 2016 года.

«Дополнить приложение к постановлению правительства РФ от 7 августа 2014 года (о продэмбарго) позицией следующего содержания: соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 3 августа Государственное соледобывающее предприятие «Артемсоль» сообщило, что вернулось на российский рынок после введенного Российской Федерацией в январе 2015 года запрета на импорт пищевой соли из Украины.

Читайте такжеВ России отчитались об объеме уничтоженной за год санкционной еды

Согласно расследованию российского Фонда борьбы с коррупцией рынок соли в России контролирует семья генпрокурора Юрия Чайки.

Справка УНИАН: летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии Россией украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, - США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

13 августа 2015 года РФ расширила продовольственное эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и «на особых условиях» - на Украину, которые вступили в силу 1 января 2016 года.

29 июня президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2017 года продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции Запада. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.