США подали жалобу на Китай в ВТО

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

"Правительство Китая установило цены на пшеницу, кукурузу и рис намного выше рыночного уровня, что привело к несправедливым государственным субсидиям, которые нарушают правила ВТО", - говорится в заявлении президента США Барака Обамы.

Читайте такжеВТО поддержала ЕС в споре о запрете на ввоз свинины в Россию

Как утверждают в Вашингтоне, Китай на 100 млрд долларов превысил оговоренный с ВТО размер субсидий для национальных производителей риса, чтобы стимулировать китайских фермеров повысить производство.

"Эти программы искажают цены в Китае, обесценивают труд американских фермеров и нарушают те границы, соблюдать которые Китай согласился при вступлении в ВТО", - заявил представитель США на торговых переговорах Майкл Фроман.

Жалоба со стороны США подается на фоне снижения экспорта сельхозпродукции из США в Китай.

Читайте такжеКитайцы заинтересовались строительством зерноперерабатывающих заводов в Украине

Как ранее отметил министр сельского хозяйства США Том Вилсэк, отмена ряда торговых ограничений со стороны Китая позволила повысить ежегодный экспорт продукции в эту страну с 2 млрд долларов в 2001 году до более 20 млрд долларов в текущем году.

"К сожалению, поддержка цен со стороны Китая стимулирует производство пшеницы, кукурузы и риса внутри Китая, и это вытесняет импорт", - пояснил он.